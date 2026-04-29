Aranceles de Trump entorpecen renegociación del TLC: Idelfonso Guajardo

abril 29, 2026

Redacción/Xalapa. Esta tarde en entrevista, Idelfonso Guajardo Villarreal, ex secretario de
Economía, comentó en entrevista que la reunión de Marcelo Ebrard y su homólogo Greer, encargado comercial de Estados Unidos, es crucial para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países.

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