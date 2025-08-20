Sin paga ni insumos 3 mil trabajadores de limpieza en hospitales públicos

agosto 20, 2025

Vicente Sánchez, empleado de limpieza en una empresa privada que brinda servicios en hospitales públicos, protestó por segundo día consecutivo frente a Palacio de Gobierno, para defender sus derechos laborales.

Sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en el centro de Xalapa, dio a conocer que son 3 mil trabajadores que enfrentan la incertidumbre sobre pagos salariales y de prestaciones.

Se trata de empleados de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH) que brindan sus servicios en hospitales del Sector Salud.

El entrevistado indicó que se anunciaron acciones como brazos caídos y bloqueos en protestas, solicitando el apoyo de los medios de comunicación para visibilizar su situación.

Vicente Sánchez protestó en Plaza Lerdo durante el martes y este miércoles volvió al mismo lugar, debido a que no obtuvo una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Los afectados carecen de seguridad social, vacaciones, días festivos y en este caso hasta de su salario correspondiente, mismo que está pendiente desde hace 15 días.

Algunos de los trabajadores enfrentan problemas graves de salud y laboran en hospitales pese a la falta de insumos.

Insistieron en que los hospitales públicos carecen de insumos para la limpieza adecuada, pues en este momento los trabajadores solo utilizan agua y un trapeador para llevar a cabo las acciones de higiene.