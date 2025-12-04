No habrá marcha atrás en la “nómina única”, pero trabajadores de la educación podrán usar portabilidad de cuentas

diciembre 4, 2025

Yhadira Paredes

El Lencero, mpio. de Emiliano Zapata, Ver.- Tras las inconformidades de algunos trabajadores de la educación por la implementación de la llamada “nómina única”, la gobernadora Rocío Nahle García refirió que el sistema ya está establecido y ellos podrán acudir a la portabilidad bancaria.

Entrevistada posterior a la ceremonia de clausura del curso de Formación Inicial para la Policía de Proximidad Aspirante en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, la mandataria explicó que el Gobierno del Estado debe pagar a los trabajadores.

“Este sistema ya está, si ellos con su dinero lo quieren mover de un lado a otro, están en total disposición, nosotros como figura patronal cumplimos con pagar, entonces estamos bien”, sostuvo.

NO SE PREVÉN CAMBIOS EN EL GABINETE

Por otra parte, Nahle García indicó que tras la conclusión de la Glosa del Primer Informe de Gobierno no se prevé el cambio de ningún secretario o secretaria de su gabinete legal y ampliado.

A pregunta expresa, la mandataria de Veracruz respondió “no, bien, yo soy supervisora de formación y estamos supervisando todo, pero bien”.

SE SEGUIRÁ PROCEDIMIENTO EN TORNO A LA FGE

En otro tema, sobre el tema del posible cambio de la titularidad en la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la reforma hecha a la Constitución para que el periodo sea de 4 años en lugar de 9 y le da la potestad al Ejecutivo Estatal de nombramiento, dijo que analizará.

“El procedimiento, hoy voy a hablar con el presidente de la JUCOPO, voy a ver cómo van sus horarios, sus fechas. Vamos a ver”, dijo cuestionada sobre si tiene alguna propuesta.