Satisfacción laboral en México crítica entre los trabajadores jóvenes

abril 27, 2026

En México el 64% de los empleados declara complementar sus ingresos principales, a través de trabajos de medio tiempo, inversiones o proyectos paralelos. Esta realidad es aún más pronunciada entre la Generación Z, la cual lidera la cifra con 68%, de acuerdo con los hallazgos del Barómetro de Talento de ManpowerGroup.

“Las nuevas generaciones están enviando un mensaje claro: buscan un trabajo que les permita vivir, no solo sobrevivir. La satisfacción laboral se ha convertido en un indicador social que exige a las empresas, gobiernos y comunidades repensar cómo estamos construyendo oportunidades y bienestar para el futuro”, afirma Gabriela Medina, Directora de Fundación ManpowerGroup y Responsabilidad Social.

Menos de la mitad de los trabajadores centennials reportan estar satisfechos con su trabajo actual, apenas el 46% de las mujeres de esta generación y el 345 de los hombres. Con ello son la generación más insatisfecha en el mercado laboral.

Medina subraya que la insatisfacción y la búsqueda de ingresos adicionales no deben interpretarse únicamente como desafíos operativos, sino como un síntoma estructural: las personas trabajadoras, especialmente las más jóvenes, ya no confían plenamente en que un solo empleo puede garantizar estabilidad, desarrollo y una vida digna.

El estudio muestra que la Generación Z es la más proclive a complementar sus ingresos, pero también la que más cuestiona los modelos laborales tradicionales. Esta generación valora la flexibilidad, la transparencia, el crecimiento real, la seguridad financiera, y la posibilidad de equilibrar trabajo y bienestar personal.

Para la Directora de Fundación ManpowerGroup, esta tendencia representa una oportunidad clave: “Las empresas que escuchen y comprendan estas nuevas expectativas podrán construir entornos laborales más humanos, inclusivos y significativos. La satisfacción laboral no es un lujo: es un factor determinante para la productividad, la retención del talento y el tejido social.”

Más del 80% de los trabajadores centennials se sienten seguros respecto a sus habilidades y experiencia para su desarrollo profesional. Y el 65% confía en encontrar un nuevo trabajo en los próximos seis meses.

Si las organizaciones desean atraer y retener a la juventud mexicana, deberán evolucionar hacia modelos más empáticos, más equitativos y más alineados con la realidad económica actual. Aumentar la satisfacción laboral no será resultado de acciones aisladas, sino del compromiso de construir entornos donde las personas sientan que su trabajo tiene valor, propósito y futuro.