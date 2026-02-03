El 61% de los mexicanos planea permanecer en su trabajo actual

febrero 2, 2026

El 61% de los trabajadores en México planea permanecer en su empleo actual durante el primer semestre del año, en contraste con el 19% que se encuentra buscando activamente nuevas oportunidades laborales, según revela el estudio Barómetro de Talento de ManpowerGroup.

A nivel general, el 62% de los trabajadores mexicanos percibe que su empleo es seguro en los próximos seis meses. Además, el 54% afirma estar satisfecho con su trabajo, lo que los hace poco propensos a renunciar voluntariamente en el mismo periodo.

Por sector, los trabajadores de Tecnologías de la Información son quienes perciben la mayor estabilidad en su empleo actual, seguidos por aquellos que laboran en Finanzas y Bienes Raíces, y Transporte, Logística y Automotriz.

Sin embargo, por tipo de puesto, solo el 52% del personal operativo percibe estabilidad laboral, el porcentaje más bajo. En contraste, a nivel ejecutivo o senior, el 70% de los trabajadores confía en la permanencia en su empleo.

La edad es otro factor que influye en la decisión de los trabajadores de permanecer o no en su empleo actual.

El estudio de ManpowerGroup descubrió que las generaciones más jóvenes, como los Centennials (18 a 27 años), tienen una menor intención de permanencia en su empleo actual. Por otro lado, la Generación X (entre 44 y 59 años) muestra la mayor seguridad de estabilidad laboral para el próximo semestre.

¿Qué pasa con quienes buscan empleo?

El Barómetro de Talento de ManpowerGroup apunta que, entre los mexicanos que buscan empleo, el 62% tiene confianza de encontrar una nueva oportunidad laboral en los próximos seis meses.

Los más optimistas en lograr una recolocación laboral son los perfiles de Tecnologías de la Información, Industria y Materiales, y Salud y Ciencias de la Vida.

Por tipo de puesto, los mandos medios son los más optimistas en encontrar un nuevo empleo (68%). Este ánimo lo comparten el personal operativo y los ejecutivos (ambos con 65%).

En contraste con la permanencia laboral, la Generación Z es la que más confianza tiene en lograr una reubicación laboral durante el primer semestre del año. Por otro lado, los Baby Boomers y la Generación X, las generaciones de mayor edad en el mercado laboral, son las que tienen menor confianza de encontrar un trabajo nuevo.