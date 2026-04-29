Pescadores de Agua Dulce protestan en Xalapa; denuncian exclusión de apoyos

abril 29, 2026

Juan David Castilla

Un grupo de pescadores de la congregación de Tonalá, perteneciente al municipio de Agua Dulce, protestó frente a Palacio de Gobierno, exigir su inclusión inmediata en programas de apoyo gubernamental.

Martín Gómez, presidente de la Sociedad Cooperativa «El Mangle Veracruzano», denunció que la falta de actividad pesquera derivada de la reciente contingencia ambiental por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha dejado sin sustento a más de 50 familias desde inicios de mes.

A pesar de estar organizados legalmente bajo un acta constitutiva, los pescadores señalaron que las autoridades estatales y federales los han marginado de beneficios como el programa Bienpesca bajo el argumento de que no cuentan con permisos formales de pesca, un documento que, aseguran, les ha sido negado sistemáticamente en diversas ocasiones.

El entrevistado detalló que la crisis en Tonalá se agudizó a partir del 5 de abril, cuando la presencia de residuos contaminantes en el mar paralizó la captura de especies y afectó la economía local.

Los manifestantes expusieron que, mientras ellos enfrentan la parálisis total de sus ingresos, personas ajenas al sector pesquero fueron contratadas para las labores de limpieza de playas, lo que consideran una injusticia administrativa.

“Ni pesca hubo este año; la realidad es que no tenemos nada», expresaron durante la protesta, subrayando que la paulatina recuperación ambiental del ecosistema no resuelve la emergencia financiera inmediata que atraviesan las familias que dependen exclusivamente de lo que extraen del litoral sur del estado.

La principal demanda de los pescadores de Agua Dulce radica en la contradicción de los requisitos institucionales: las autoridades les exigen el permiso de pesca para otorgarles apoyos por contingencia, pero la misma autoridad no les ha autorizado la emisión de dicho permiso pese a sus intentos de formalización. Añadió que esta «traba» burocrática los mantiene en un estado de indefensión legal y económica.

Los manifestantes también señalaron una omisión por parte del Ayuntamiento de Agua Dulce, asegurando que ante la falta de diálogo y atención en su localidad, se vieron obligados a realizar el esfuerzo económico de trasladarse a Xalapa, con recursos limitados que apenas cubrieron el transporte de una comisión de 20 personas, para buscar una audiencia directa con el Gobierno del Estado.

Los integrantes de la cooperativa advirtieron que su siguiente paso será llevar sus exigencias a la Ciudad de México para buscar la intervención de instancias federales.