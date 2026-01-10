Estrés financiero: 63% de trabajadores depende de préstamos informales ante emergencias

enero 9, 2026

El estrés financiero se ha convertido en uno de los principales retos para las organizaciones en México. Según la Encuesta Nacional de Salud Financiera (ENSAFI 2023), 63.2% de las personas recurriría a préstamos con familiares o amistades ante una emergencia económica, lo que evidencia la ausencia de mecanismos formales de liquidez entre la población trabajadora.

Esta dependencia de financiamiento informal no solo compromete la estabilidad financiera personal, sino que también afecta de manera directa a las empresas. Diversos estudios muestran que el estrés económico se traduce en mayores niveles de ausentismo, menor productividad y un incremento en la rotación de personal.

Ismael Díaz, Director de Soluciones Corporativas de SURA Investments, explica: “Hoy vemos que el estrés financiero es un problema organizacional. Si los trabajadores no cuentan con herramientas para enfrentar emergencias, las empresas resienten los efectos en el clima laboral, desempeño y continuidad operativa”.

Ante este panorama, muchas compañías están recurriendo a soluciones internas como las Cajas de Ahorro, mecanismo de ahorro voluntaria que permite a los trabajadores destinar un monto fijo de su salario, quincenal o mensualmente, para acumularlo y recibirlo en una fecha acordada. Este mecanismo permite a los colaboradores acceder a créditos con tasas preferenciales, al mismo tiempo que genera rendimientos atractivos para los ahorradores.

“Este tipo de instrumento permite impulsar el bienestar financiero fortaleciendo la conexión entre las organizaciones y sus equipos, mediante una gestión integral de activos y beneficios. En SURA Investments creamos soluciones que alinean los objetivos financieros con la estrategia corporativa y las metas personales de quienes forman parte de ella”, señala el ejecutivo.

Una de las principales ventajas de las Caja de Ahorro es el beneficio fiscal, ya que los ahorros generados en este esquema están exentos del ISR conforme al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Beneficios de implementar una Caja de Ahorro en las organizaciones:

Reducción del endeudamiento de los colaboradores al ofrecer créditos más accesibles.

Disminución del estrés financiero, mejorando la concentración y desempeño laboral.

Fomento de la cultura del ahorro, al generar rendimientos atractivos y compartidos.

Beneficio fiscal directo para los participantes.

Fortalecimiento del vínculo empresa–colaborador, lo que impacta la retención de talento.

Cuando una compañía implementa una Caja de Ahorro, está ofreciendo una herramienta real para enfrentar emergencias económicas sin caer en ciclos de endeudamiento, así como impulso del ahorro. Es una solución que genera valor para todos.