Más de 400 trabajadores despedidos de Sesver sin previo aviso

agosto 29, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Trabajadores de contrato de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) denunciaron que esté viernes y sin previo aviso les fue notificado su resicion de contrato en las 11 jurisdicciones sanitarias.



Trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz, denunciaron públicamente, acoso laboral y despido injustificado por parte de las autoridades.



«De manera abrupta nos avisaron que nuestros contratos se terminaban, sin notificación previa y nos obligan a firmar una supuesta renuncia en el área de Recursos Humanos», denunciaron de manera anónima de la Secretaría de salud



Los despidos alcanzan a toda la estructura orgánica de SESVER, oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, hospitales y personal administrativo.



Estas acciones son originadas por el director administrativo de la dependencia, David Rangel Zermeño y por la subdirectora de recursos humanos, Marcela Pozos Gerónimo .



Los inconformes solicitan la intervención de la gobernora Rocío Nahle García y amagaron con realizar protestas y manifestaciones en las próximas horas.



Sin respetar el contrato, el contrato colectivo de trabajo fueron notificados esta mañana por personal de recursos humanos, los afectados señalan que van cerca de 500 trabajadores despedidos.