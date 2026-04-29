Estudiantes de la Fnerrr protestan en Xalapa; denuncian que 30% de las escuelas carecen de agua

Estudiantes de la Fnerrr protestan en Xalapa; denuncian que 30% de las escuelas carecen de agua

abril 29, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios «Rafael Ramírez» (Fnerrr) realizaron una manifestación político-cultural en el parque Juárez para denunciar las graves carencias estructurales que padece la educación pública en Veracruz y el resto del país.

Evelyn Yamilet Conde Nabor, secretaria estatal de la organización, encabezó el acto donde se expuso que, según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), tres de cada diez escuelas en México no cuentan con acceso a agua potable y uno de cada cinco planteles carece de energía eléctrica.

Ante este panorama de rezago en infraestructura, mobiliario y servicios básicos como el drenaje, la dirigencia estudiantil hizo un llamado urgente a la juventud veracruzana para organizarse y exigir condiciones dignas que garanticen el derecho efectivo a la educación.