Lluvias recientes, igualan a eventos históricos como el huracán Janet de 1955 en Veracruz

octubre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Al hacer un comparativo histórico de lluvias extremas, la jefa de hidrometeorología del organismo Cuenca Golfo-Centro de la Conagua, Jessica Luna Lagunes, afirmó que los acumulados de lluvias de 2025 resultado de una vaguada estacionaria, puede igualar en intensidad a los grandes eventos históricos como el huracán Janet en 1955 y la interacción de un sistema frontal y depresión tropical de 1999.

De ahí que destaque la necesidad de mantener una vigilancia hidrometeorológica permanente y estrategias de adaptación basadas en la experiencia histórica.

Y es que remarcó que estos tres eventos confirman la alta vulnerabilidad hidrometeorológica del norte de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla, donde la combinación de topografía, humedad del golfo y sistemas de menor escala (vaguadas) pueden detonar precipitaciones extremas.

Recordó que el Huracán Janet (27–30 septiembre de 1955) fue uno de los más intensos del siglo XX. Afectó al golfo de México a finales de septiembre de 1955.

Aunque su impacto principal se registró en la Península de Yucatán, recordó, su segundo impacto a territorio veracruzano provoco lluvias extraordinarias entre las cuencas del Pánuco al Colipa.

Los acumulados más altos superaron los 600 mm en cuatro días, destacando los registros en Juchique de Ferrer, Ver. (630.9 mm), Zacapoaxtla, Pue. (630.0 mm) y Xicotepec de Juárez, Pue. (623.5 mm).

Las precipitaciones se concentraron principalmente en la zona norte del estado de Veracruz, donde la orografía intensificó los escurrimientos. Este evento marcó una de las mayores avenidas históricas en los ríos de la región y dejó una huella significativa en la memoria hidrológica del país, expuso.

Asimismo, en octubre de 1999, la interacción de un sistema frontal con la Depresión Tropical No.11 generó un episodio de lluvias excepcionales que afectó principalmente a las cuencas del Tuxpan al Nautla, con efectos catastróficos en Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Las lluvias acumuladas alcanzaron valores de hasta 995 mm en Tenango (Huauchinango, Puebla) y más de 500 mm en varias estaciones de la cuenca del Tecolutla, dijo.

Este episodio provocó deslizamientos, derrumbes y severas inundaciones, especialmente en la Sierra Norte de Puebla y en municipios veracruzanos de las cuencas Tuxpan al Tecolutla. Es considerado uno de los eventos más devastadores en la historia reciente de la región, tanto por la magnitud de la precipitación como por sus impactos sociales y económicos.

Así, el episodio más reciente, ocurrido entre el 7 y el 9 de octubro, estuvo asociado a una vaguada persistente sobre el golfo de México, que favoreció la formación de nublados de gran desarrollo vertical y precipitaciones continuas.

Las lluvias se extendieron por tres días con acumulados superiores a 500 mm en la zona norte del estado, destacando Coahuitlan, Ver. (540 mm), Huauchinango, Pue. (487 mm) y Xicotepec de Juárez, Pue. (468.9 mm).

Aunque el evento no estuvo ligado a un ciclón tropical ni a un frente frío, rememoró, los montos registrados se comparan con los de los años 1955 y 1999, mostrando el potencial de una vaguada estacionaria para generar lluvias extremas de gran impacto.

Los efectos se tradujeron en desbordamientos de los ríos Pantepec, Cazones, Nautla y Tecolutla, afectando extensas zonas urbanas y rurales del norte veracruzano, añadió.