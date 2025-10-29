Llega al Senado minuta de Ley Antiextorsión aprobada por Diputados

octubre 29, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.– La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, confirmó que la tarde de este miércoles llegó a la Cámara alta la minuta de la Ley Antiextorsión, aprobada un día antes por la Cámara de Diputados.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la legisladora precisó que se dará trámite inmediato al documento para que pueda ser discutido y, en su caso, ratificado en el pleno durante la próxima semana.

“La @Mx_Diputados mandó al @senadomexicano la minuta por la que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; así como cinco legislaciones más, aprobadas el pasado martes 28 de octubre y que serán turnadas a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos para su dictamen”, publicó Castillo en su cuenta oficial de la red social X.

Con ello, el Senado iniciará el análisis de una de las reformas más esperadas de este periodo ordinario, cuyo objetivo es homologar los tipos penales de extorsión en todo el país y fortalecer las herramientas legales contra el crimen organizado. La propuesta fue respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios en San Lázaro, aunque con reservas de la oposición respecto a ciertos artículos.

No obstante, la presidenta del Senado evitó precisar si la minuta será modificada, particularmente en el apartado que generó controversia tras las modificaciones impulsadas por el coordinador de Morena en Diputados, Ricardo Monreal, antes de su aprobación.

Dicho agregado reduce hasta en 50 por ciento las sanciones a funcionarios públicos involucrados en actos de extorsión, una medida que ha sido cuestionada por diversos sectores y por la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien expresó su desacuerdo al considerar que la norma debe ser más severa con los servidores públicos.