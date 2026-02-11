Senado aprueba ingreso de tropas de EU a México

febrero 11, 2026

Los Navy SEAL’s de la Marina capacitarán a elementos de Fuerzas Especiales de México

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Senado aprobó con 105 votos a favor y una abstención del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, la solicitud presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para permitir el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL’s de la Marina de los Estados Unidos de América.

La autorización tiene como objetivo que el personal militar extranjero participe en el evento emergente denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que se desarrollará del 15 de febrero al 16 de abril de 2026, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, así como en instalaciones del Sector Naval de Ciudad del Carmen, en la misma entidad.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los elementos estadounidenses ingresarán al país con armamento y equipo militar, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tipo C-130 Hércules, con la finalidad de comprobar y fortalecer las habilidades tácticas individuales y colectivas, así como desarrollar compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y los Navy SEAL’s.

Al presentar el dictamen ante el pleno, la senadora de Morena, Raquel Bonilla, a nombre de la Comisión de Marina, solicitó el respaldo de las y los legisladores, al subrayar que el Senado ejerce una facultad exclusiva establecida en el artículo 76, fracción III, de la Constitución, que constituye un mecanismo de control democrático en materia de defensa y seguridad nacional.

“La finalidad es clara: garantizar que toda cooperación en materia de defensa se desarrolle con apego estricto al marco constitucional y legal vigente, preservando plenamente la soberanía nacional, la jurisdicción del Estado mexicano y la supremacía de nuestro orden jurídico”, sostuvo.

Bonilla explicó que el decreto autoriza de manera expresa el ingreso de los 19 elementos del equipo SIL-2 de la Marina de Guerra de Estados Unidos, en un periodo claramente delimitado, con actividades específicas y bajo supervisión de las autoridades mexicanas.

Durante su intervención, la legisladora enfatizó que la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa no implica subordinación ni cesión de competencias, siempre que se realice dentro del marco constitucional y con autorización expresa del Senado.

“Por el contrario, constituye un ejercicio de coordinación regulada que fortalece las capacidades nacionales, bajo conducción civil y con pleno control del Estado mexicano”, afirmó.

Reiteró que ninguna fuerza extranjera puede operar al margen de la ley, ni situarse por encima del mandato constitucional o fuera de la supervisión democrática del Poder Legislativo.