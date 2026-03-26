Senado aprueba “a medias” el Plan B

marzo 26, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En una sesión marcada por la tensión y los enfrentamientos verbales, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado bloqueó cualquier intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de hacer campaña a su favor dentro del proceso de revocación de mandato, relacionado con la iniciativa electoral que presentó bajo el nombre de Plan B.

La bancada petista en voz de la senadora Lizeth Sánchez, presentó una reserva para que se eliminara la revocación de mandato del Plan B, que no acompañaron las bancadas de Morena y del Partido Verde, pero sí la oposición.

Antes, Alberto Anaya, coordinador del PT, fue claro en su intervención:

“Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley, de modificación de la Constitución, que hoy se presenta, estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”.

El distanciamiento de Anaya fue recibido con aplausos por algunos legisladores morenistas, como Javier Corral e Ignacio Mier, así como por toda la oposición.

El senador intentó disipar cualquier percepción de fractura en la coalición:

“Quienes pensaban que nuestra coalición podría tener algunas grietas y tener indicio de una división se equivocan. La coalición que hoy permitió que Claudia Sheinbaum Pardo llegara al poder está más firme que nunca en 2027 y 2030”.

En contraste, la panista Mayuli Latifa Martínez generó controversia al acusar a Morena de encubrir vínculos del narcotráfico con políticos de su partido:

“Por eso es que Morena va en picada… Diego Rivera, exalcalde de Tequila, Jalisco, acusado de encabezar una red de extorsión y corrupción; Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad en Tabasco, presunto líder de La Barredora… Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalado por nexos con el crimen organizado… Y así continúa la lista de narcopolíticos vinculados al crimen organizado”.

La morenista Guadalupe Chavira respondió de manera crítica al PT:

“¿Qué país estoy ayudando a construir? Cuando una política o un político pierde esa brújula, deja de representar una causa y empieza a representarse a sí mismo solamente. La diferencia es sana en la pluralidad, lo que no puede ser sano es usar la pluralidad como coartada para defender privilegios, para impedir que avance una transformación necesaria”.

Como parte de la “operación cicatriz”, Ignacio Mier publicó un video en X acompañado de senadores del PT y del Partido Verde, entre ellos Manuel Velasco, Alberto Anaya y Geovanna Bañuelos, con la leyenda:

“Quienes soñaban con la división de nuestro movimiento otra vez se quedaron con las ganas”.

La senadora Lilly Téllez y el senador Saúl Monreal protagonizaron un tenso enfrentamiento cuando la legisladora del PAN acusó al morenista de actuar como narcopolítico.

El debate continuó con posturas encontradas sobre el Plan B, dejando en evidencia las tensiones internas y la resistencia de ciertos sectores a permitir campañas políticas anticipadas dentro de la coalición gobernante.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales que correspondan.