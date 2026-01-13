Reforma electoral llegaría primero a San Lázaro, y después al Senado

enero 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que la reforma electoral es un tema que requiere un debate profundo y la construcción de consensos, por lo que aún no existe una fecha definida para la presentación formal de la iniciativa.

La cual —de acuerdo con lo previsto— iniciaría su discusión en la Cámara de Diputados y posteriormente sería revisada por el Senado.

En entrevista, la legisladora reconoció que existe un consenso general sobre la necesidad de revisar el sistema electoral, aunque subrayó que el contenido final deberá nutrirse de los múltiples foros que se han realizado en todo el país y del diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

“Hay todo un debate en torno a la reforma electoral. Sí es importante tomar en cuenta que se requiere una reforma en este sentido, pero se tendrán que estar trabajando los consensos”, señaló.

Castillo explicó que, si bien no se ha definido cuándo llegará formalmente la iniciativa al Congreso, existe una riqueza de propuestas derivadas de los encuentros ciudadanos y foros especializados que deberán ser analizadas antes de avanzar en el proceso legislativo.

“No tenemos una fecha definitiva para cuándo se va a trabajar esta reforma electoral. Ha habido muchos foros a lo largo y ancho del país y seguramente hay una riqueza muy grande en torno a estos aspectos”, apuntó.

Uno de los temas más sensibles dentro de la reforma es el papel del Instituto Nacional Electoral (INE).

Cuestionada sobre las declaraciones Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, respecto a que el INE no debería ser un órgano autónomo, Castillo aclaró que el debate gira en torno a una distinción conceptual entre autonomía e independencia.

Explicó que Gómez plantea la necesidad de que el organismo cuente con capacidad ejecutiva, no solo deliberativa, lo que abre la discusión sobre el alcance real de sus atribuciones.

“Él habla de independencia, y en el caso de la independencia se refiere a la capacidad de ejecutar, no solamente de hacer propuestas. Hace una diferenciación entre autonomía e independencia”, explicó.

La senadora destacó que el fondo del debate no es semántico, sino institucional, y que será necesario analizar a profundidad cómo fortalecer la función electoral sin vulnerar los principios democráticos ni la confianza ciudadana.

Sobre el procedimiento legislativo, Castillo confirmó que el planteamiento inicial es que la reforma sea discutida primero en San Lázaro, para posteriormente llegar al Senado como cámara revisora, aunque insistió en que todavía no hay un calendario definido.

“En un principio está planteado que llegaría a San Lázaro y posteriormente sería la Cámara Revisora, el Senado de la República”, indicó.

La presidenta del Senado reiteró que Morena y el resto de las bancadas deberán privilegiar el diálogo y el acuerdo, dado que se trata de una reforma estructural que impacta directamente en la vida democrática del país.

En otro momento de la entrevista, Castillo se refirió a la relación histórica entre México y Cuba, la cual —dijo— tiene más de seis décadas y se ha sostenido a través de distintos gobiernos.

Aclaró que los acuerdos en materia de comercio y energía corresponden al ámbito del Poder Ejecutivo, y defendió el derecho soberano de México a vender petróleo a quien considere pertinente.

“México tiene derecho a vender petróleo a quien quiera. Es una condición muy importante marcada por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, afirmó.

Finalmente, subrayó que cualquier relación internacional se rige por los acuerdos internacionales y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reiterando el respeto de México hacia todos los Estados y naciones.

Castillo Juárez fue entrevistada en la vieja casona de Xicoténcatl, después de la develación del cuadro de Gerardo Fernández Noroña como presidenta de la Mesa Directiva.