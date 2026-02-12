Sheinbaum agradece aprobación en el Senado de jornada de 40 horas

febrero 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación unánime en el Senado de la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, y destacó que se trata de un acuerdo histórico construido mediante el diálogo entre sindicatos y empleadores, con una implementación gradual que concluirá en 2030.

Al ser cuestionada sobre el avance de la iniciativa, la mandataria subrayó que la reforma contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara alta, lo que calificó como una señal positiva de consenso en favor de los derechos laborales.

“Salió por unanimidad ayer en el Senado. O sea, todo el mundo estuvo de acuerdo, qué bueno”, expresó.

Sheinbaum explicó que la reducción de la jornada será progresiva para evitar impactos abruptos en la economía y en los procesos productivos.

Detalló que a partir de 2027 se comenzará con una disminución de dos horas, otras dos en 2028, dos más en 2029 y, finalmente, en 2030 entrará en vigor la jornada laboral de 40 horas semanales.

La presidenta resaltó que este esquema fue resultado de un amplio proceso de negociación encabezado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, quien, dijo, “lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo”, al tiempo que se concretó el aumento al salario mínimo aprobado para este año.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la reforma modifica el artículo 123 de la Constitución y beneficiará de manera directa a aproximadamente 13.5 millones de personas trabajadoras en el país.

El objetivo, señaló el gobierno federal, es mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, fortalecer el equilibrio entre la vida laboral y personal, y avanzar en la dignificación del empleo sin afectar la competitividad económica.