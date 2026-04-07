Este miércoles Senado ratificará a Roberto Velasco al frente de la SRE

Este miércoles Senado ratificará a Roberto Velasco al frente de la SRE

abril 7, 2026

“Nacho” Mier celebra que el aún subsecretario haya venido a platicar con todos los coordinadores parlamentarios

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velasco, informó que el nombramiento de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores será sometido a votación este miércoles mediante un esquema de doble sesión en el Senado de la República.

Tras la sesión realizada la mañana de este martes, el legislador explicó que el proceso legislativo se llevará a cabo de manera ágil, con el objetivo de concretar la designación del nuevo canciller en el menor tiempo posible y con amplio respaldo parlamentario.

En entrevista concedida en la Cámara Alta, Mier Velasco destacó la disposición al diálogo mostrada por Roberto Velasco, quien actualmente se desempeña como subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El senador por el estado de Puebla subrayó que desde primeras horas del día, Velasco sostuvo encuentros con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, con la intención de construir consensos que permitan alcanzar la mayor votación posible durante su ratificación.

De acuerdo con lo previsto, en una primera sesión programada para la mañana del miércoles, se dará lectura formal al nombramiento en el pleno del Senado, además de garantizar su difusión entre los legisladores.

Posteriormente, en una segunda sesión que se realizará por la tarde, se llevará a cabo la votación correspondiente para definir la ratificación del funcionario al frente de la política exterior del país.

Ignacio Mier precisó que, en caso de obtener el respaldo necesario, el proceso continuará de manera inmediata con la toma de protesta de Roberto Velasco como nuevo titular de la cancillería.

El legislador reiteró la importancia de este procedimiento para dar continuidad a la política exterior de México, así como para fortalecer la relación con socios internacionales en un contexto global complejo.

Finalmente, expresó confianza en que el Senado logrará un acuerdo amplio que permita concretar el nombramiento sin contratiempos, destacando la relevancia de mantener la estabilidad institucional en la conducción de la diplomacia mexicana.