Senadores reciben de madrugada dictamen del “Plan B” sobre revocación de mandato

marzo 24, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Durante la madrugada de este martes, senadoras y senadores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado recibieron el dictamen del denominado “Plan B” en materia de fortalecimiento del ejercicio de revocación de mandato.

El documento no incorpora cambios de fondo respecto a la propuesta original, sino únicamente ajustes de técnica legislativa. No obstante, incluye una precisión y una modificación que destacan dentro del proyecto.

La precisión establece que la consulta de revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio de 2027 o de 2028, según corresponda.

En tanto, la modificación más relevante plantea un ajuste en el número de regidores en los municipios, al establecer un rango de entre uno y 15 integrantes, en lugar del esquema anterior que contemplaba de siete a 15, como fue enviado originalmente por la titular del Ejecutivo federal.

Para este martes a las 13:30 horas, las comisiones dictaminadoras fueron convocadas con el objetivo de discutir y, en su caso, aprobar el dictamen.

Sin embargo, hasta la noche del lunes, la postura del Partido del Trabajo (PT) se mantenía sin cambios, al rechazar que el ejercicio de revocación de mandato se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias programadas para el primer domingo de junio de 2027, lo que podría anticipar un nuevo punto de tensión al interior del bloque oficialista.