IPE firma convenio con Xalapa para el manejo y aprovechamiento de residuos

abril 23, 2026

Xalapa, Ver., jueves 23 de abril de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental y promover prácticas sustentables, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y el Ayuntamiento de Xalapa firmaron un Convenio de Colaboración para la Recolección, Manejo y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

El acuerdo establece que la Dirección de Limpia Pública, brindará el servicio de recolección de residuos al Instituto, además de impulsar el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante el uso del Centro de Compostaje Municipal.

Durante el acto protocolario, el director general del IPE, Luis Octavio Hernández Lara, y la presidenta municipal de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, destacaron que se trata del primer instrumento de colaboración de este tipo entre el municipio y una institución pública estatal, lo que sienta un precedente en la coordinación interinstitucional para el cuidado del medio ambiente.

Como parte de los compromisos asumidos, el IPE fomentará la cultura de la separación de residuos entre su personal, así como la instalación de infraestructura que facilite estas prácticas al interior de sus instalaciones.

De manera gradual, el modelo se extenderá a otras áreas del Instituto, como la Estancia Garnica, el Centro de Atención Infantil, el Gran Hotel Xalapa y el Hotel Chachalacas, como parte de una estrategia integral orientada a la sustentabilidad.