IPE cumple con el pago puntual de pensiones; dispersó 799.62 mdp en septiembre

octubre 2, 2025

Xalapa, Ver., jueves 02 de octubre de 2025.- El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) pagó en tiempo y forma a más de 37 mil pensionistas lo correspondiente al mes de septiembre, así como otras prestaciones en favor de mil 414 beneficiarios.

Además, realizó el pago de pensiones derivadas de leyes especiales a 206 deudos de integrantes de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de Seguridad Pública del Estado caídos o desaparecidos en cumplimiento del deber, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Lo anterior representó una dispersión total en el mes de 799.62 millones de pesos, lo que reafirma el compromiso institucional con la puntualidad y la transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por otro lado, el Programa de Revista de Supervivencia 2025 continúa su avance con 32 mil 789 pensionistas acreditados, lo que representa el 87.83 por ciento del padrón total, al tiempo que exhorta a 4 mil 543 personas, quienes aún no han cumplido con este requisito, a realizarlo a más tardar el 03 de octubre en su sede más cercana y así evitar la retención del pago de su pensión correspondiente al mes de octubre.

Las opciones disponibles para realizar el pase de revista son:

• De manera presencial en oficinas centrales, el Gran Hotel Xalapa o la Estancia Garnica, en horario de 08:00 a 14:30 horas.

• Por videollamada vía WhatsApp, previa cita al teléfono 228 141 05 00, extensiones 1032 y 1047, en horario de 08:30 a 14:30 horas.

• A través de la aplicación IPE Móvil.

Para concluir el proceso, es necesario entregar, de forma física o digital, la Constancia de Situación Fiscal actualizada, el Formato de Recolección de Datos para Pensionistas, debidamente requisitado y firmado, y copia de credencial de elector o de afiliación al IPE.