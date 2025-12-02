Finanzas sanas y pagos garantizados para más de 37 mil pensionistas: IPE

diciembre 2, 2025

Xalapa, Ver., martes 02 de diciembre de 2025.- El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz informa que cuenta con estabilidad financiera, opera con normalidad ycumple puntualmente con el pago a más de 37 mil pensionadas y pensionados.

En 2024, tuvo ingresos por 11 mil 507 millones de pesos (mdp) y egresos por 11 mil 428 millones, con pagos cubiertos en tiempo y forma.

La Reserva Técnica alcanzó 3 mil139 millones en octubre de 2025, más del triple de lo registrado en 2016.

El portafolio inmobiliario creció de 4 mil 511 mdp (2018) a 6 mil 193 mdp (2025).

El Programa de Préstamos aumentó su presupuesto a 805 mdp, generando rendimiento.

Para 2026, el Estado destinará 4 mil 600 mdp del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

El Instituto reitera que las presiones actuariales son un reto nacional, no un problema exclusivo de Veracruz, por ello avanza en una Ruta de Fortalecimiento 2025–2030 que moderniza procesos, mejora ingresos y protege el patrimonio institucional.

Conforme a la Ley 287, el Gobierno del Estado es garante solidario del sistema de pensiones, y en la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, la estabilidad es una prioridad respaldada por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El IPE no está en riesgo, no enfrenta quiebra y mantiene un manejo responsable y transparente, trabajando para garantizar la seguridad social de sus más de 135 mil derechohabientes.