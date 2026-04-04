IPE habilita periodo extraordinario para revista de supervivencia

abril 4, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) habilitó un periodo extraordinario para que pensionistas puedan realizar la revista de supervivencia y mantener vigente el cobro de su pensión.

De acuerdo con el organismo, el periodo ordinario del Programa de Revista de Supervivencia 2026 se llevó a cabo del 18 de febrero al 31 de marzo; sin embargo, a solicitud de organizaciones sindicales se autorizó una prórroga de cinco días.

Las personas que no hayan cumplido con este trámite podrán hacerlo del 6 al 10 de abril, en modalidad presencial o virtual.

En el caso de la atención presencial, el trámite se realizará en la oficina central del IPE, ubicada en avenida Arco Sur 730, colonia Lomas Verdes, en Xalapa, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

También se podrá cumplir con la revista de supervivencia mediante videollamada a través de WhatsApp, para lo cual es necesario agendar cita en los siguientes números telefónicos:

2288358957

2283423451

2281266889

2281596053

2281900468

2283423448

2281410500 extensiones 1032 y 1047