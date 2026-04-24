Proponen a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en EU

Proponen a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en EU

abril 23, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en medio de un contexto de tensión comercial y revisión del T-MEC.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde confirmó que la propuesta ya fue enviada para su revisión y eventual aceptación por parte del gobierno estadounidense.

La mandataria mexicana explicó que el nombramiento aún debe seguir un procedimiento diplomático formal, por lo que no se había hecho público antes de ser turnado oficialmente a las autoridades de EU.

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Roberto Lazzeri Montaño se desempeña actualmente como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), instituciones clave en el sistema financiero.

Asimismo, destacó que tiene experiencia en la Secretaría de Hacienda, donde colaboró con el exsecretario Rogelio Ramírez de la O, además de mantener relación con contrapartes estadounidenses.

El relevo en la embajada mexicana se dará en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, quien ocupa el cargo desde 2021, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.