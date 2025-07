Jubilados toman centro de Xalapa; exigen pago del seguro institucional

julio 29, 2025

Juan David Castilla

Docentes jubilados iniciaron un plantón indefinido en el centro de la ciudad de Xalapa para exigir el pago de los seguros institucionales que están pendientes desde hace varios años.

Se trata de integrantes de la Unión de Beneficiarios del Seguro de Vida Institucional de Veracruz (UBSIVER), quienes bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez.

En el lugar, la profesora jubilada Rosario Rojas Aragón denunció que el gobierno estatal ha incumplido acuerdos y por ello ahora se exige el pago inmediato para 800 personas afectadas.

“Hoy nuevamente nos encontramos aquí bloqueando la calle Enríquez, que no queremos molestar al pueblo de Xalapa, pero desafortunadamente este gobierno no nos da otras alternativas porque pues hemos tenido acuerdos, hemos estado en mesa, hemos estado ya en otras ocasiones, hemos hecho este plantón, logramos una minuta, logramos un acuerdo, cosa que hasta el día de hoy no se ha terminado ese acuerdo, no han cumplido, han incumplid, nos pidieron que los esperemos por dos semanas, se les ha esperado esas dos semanas, se vuelve a hablar y nos piden que nuevamente los estemos esperando”, expresó.

La entrevistada indicó que les adeudan un monto de millones de pesos, el cual prefirió no precisar debido a que las condiciones de inseguridad que prevalecen en la entidad veracruzana.

“En un gobierno que no quiere solucionar, es un gobierno que ya con lo que hizo, creo que con eso nos vamos a mantener tranquilos, pero no”, increpó la profesora jubilada.

Los quejosos están dispuestos a permanecer en el plantón y bloquear la circulación vehicular el tiempo que sea necesario hasta que sean atendidas sus demandas.

“El día de hoy esta agrupación, estamos aquí, tomamos el acuerdo de que no nos vamos a mover, vamos a hacer este plantón hasta que no nos solucionen y no sean los pagos de manera inmediata. Mientras no hayan pagos inmediatos, no hay un acuerdo ya con fechas estipuladas y con fechas ya firmadas que se van a estar ya pagando, no nos vamos a levantar porque ya basta de que nos vean la cara y que nos sigan engañando”, añadió.