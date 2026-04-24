Futbolistas figuran en investigación por red de prostitución en Italia

abril 23, 2026

Una lista de al menos 70 apellidos de futbolistas figura en la investigación de la Fiscalía de Milán sobre una presunta red de explotación y facilitación de la prostitución vinculada a eventos privados.

De acuerdo con medios locales, los nombres corresponden a jugadores de distintos niveles, incluidos de la Serie A, aunque ninguno de ellos se encuentra actualmente bajo investigación por estos hechos.

Las autoridades incluyeron estos apellidos en órdenes de registro e incautación para analizar dispositivos móviles, para revisar comunicaciones que pudieran aportar información sobre la red investigada.

Entre los equipos mencionados figuran clubes históricos como A. C. Milan, Inter de Milán, Juventus de Turín, así como Hellas Verona, Torino Football Club y U. S. Sassuolo, según los reportes difundidos.

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La Fiscalía busca determinar si algunos jugadores asistieron a eventos organizados por los presuntos responsables y si hicieron uso de servicios adicionales ofrecidos durante dichas reuniones privadas.

La inclusión de los nombres deriva de escuchas telefónicas y otros elementos recabados, la cual se centra en la existencia de una estructura organizada y no en la conducta de los posibles clientes.

Asimismo, las autoridades de la Guardia di Finanza confirmaron que, en Italia, pagar por servicios sexuales no constituye delito, siempre y cuando no exista explotación o intermediación ilegal.

Hasta ahora, la investigación ha dejado a cuatro personas bajo arresto domiciliario, acusadas de operar una red que ofrecía paquetes exclusivos con alojamiento, entretenimiento y la compañía de mujeres.