México y España “son más que hermanos”, declara Felipe VI

abril 23, 2026

El rey de España, Felipe VI, aseguró que México y España “son más que países hermanos”, al destacar que ambos comparten un vínculo histórico y cultural basado en un afecto que perdura en el tiempo.

En su discurso, subrayó que la relación entre ambos países se sustenta en la lengua común y en una tradición literaria compartida, resultado de un intercambio constante que refleja el mestizaje histórico.

Asimismo, señaló que este intercambio cultural ha sido clave en la construcción de una identidad compartida, la cual sigue vigente y moldeando la relación bilateral entre México y España en la actualidad.

Las declaraciones se dieron en un contexto de acercamiento entre ambos países, tras la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Barcelona para participar en una cumbre internacional.

Este encuentro marcó un nuevo momento en la relación diplomática, tras declaraciones del monarca, quien reconoció que durante la conquista de América hubo abusos, declaraciones valoradas por México.

El rey español también llamó a fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones, al considerar que el diálogo entre tradición y creación es fundamental para enriquecer el patrimonio compartido.

Las declaraciones fueron realizadas durante la entrega del Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio, su trayectoria, señaló el monarca, representa el vínculo literario entre México y España.