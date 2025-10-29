El IPE inaugura techado de cancha en la Estancia Garnica

octubre 29, 2025

Xalapa, Ver., martes 28 de octubre de 2025.- En el marco del cuarto Festival de Día de Muertos de la Estancia Garnica, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) inauguró el techado de la cancha principal, espacio destinado a talleres, actividades recreativas y deportivas para las y los pensionados veracruzanos.

El director general del IPE, Luis Octavio Hernández Lara, informó que la obra fortalece la infraestructura del recinto y mejora las condiciones para el desarrollo de actividades culturales y físicas.

“Este techado permitirá a los pensionados realizar talleres al aire libre, como danzón, salsa o actividades deportivas. Es una obra significativa que refleja la continuidad del trabajo de la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha brindado su respaldo al Instituto y a sus derechohabientes”, expresó.

Destacó que la Estancia Garnica ha sido renovada con diversas acciones, como la construcción de un sendero para caminatas, áreas de ejercicio y zonas verdes, con el objetivo de ofrecer espacios dignos y funcionales para el bienestar de los adultos mayores.

Hernández Lara invitó a las y los pensionados a visitar Garnica y aprovechar los talleres de lectura, baile, coro, música y folclor que ahí se imparten.

Durante el festival, los jubilados participaron en actividades culturales y artísticas, reafirmando el compromiso del IPE con la preservación de las tradiciones y la convivencia de la comunidad pensionada del estado.