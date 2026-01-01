IPE garantiza pago de pensiones de enero 2026; no hay quiebre: director

enero 1, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) aseguró que se encuentra listo para cumplir con el pago de pensiones y jubilaciones correspondientes a enero de 2026, luego de cerrar el año sin contratiempos financieros y con todas sus obligaciones cubiertas en tiempo y forma.

El director del organismo, Luis Octavio Hernández Lara, informó que el IPE concluyó actividades el pasado 19 de diciembre tras haber dispersado cerca de 2 mil millones de pesos, recursos destinados al pago mensual y al aguinaldo legal de más de 37 mil pensionados y jubilados en Veracruz.

“El Instituto de Pensiones del Estado cerró en óptimas condiciones el 19 de diciembre; pagamos puntualmente las pensiones y además se cubrió el aguinaldo de 40 días que establece la ley, sin ningún contratiempo”, afirmó.

Detalló que el monto erogado en diciembre prácticamente duplicó el gasto de la nómina ordinaria, ya que en noviembre el pago fue de alrededor de 900 millones de pesos, lo que implicó un importante esfuerzo financiero por parte del instituto.

“En diciembre pagamos cerca de 2 mil millones de pesos; en la nómina de noviembre fueron aproximadamente 900 millones y ya estamos trabajando en la nómina de enero de 2026”, explicó Hernández Lara.

El funcionario reiteró que el IPE mantiene estabilidad financiera y descartó cualquier escenario de riesgo para el cumplimiento de sus obligaciones con los pensionados y jubilados del estado.

“El IPE tiene finanzas sanas; no existe una situación de quiebra, de crisis ni de qué preocuparse”, subrayó.

Dijo que el instituto atiende actualmente a más de 37 mil pensionados y jubilados, además de cerca de 98 mil trabajadores activos afiliados, y atribuyó la solidez financiera al respaldo del Gobierno del Estado y a la coordinación con la Secretaría de Finanzas.

“Cerramos el año con el apoyo de nuestra gobernadora y trabajando de la mano con el secretario de Finanzas, lo que permitió garantizar el pago puntual a nuestra derechohabiencia”, explicó.