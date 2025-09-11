Poder Judicial mantiene deuda de 43 mdp al IPE por recargos en cuotas y aportaciones

septiembre 11, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa,Ver.- El Poder Judicial del Estado de Veracruz mantiene su deuda por concepto de recargos en cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado por un total de 43 millones de pesos, informó el director del IPE, Luis Octavio Hernandez Lara.

Entrevistado en el marco de la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla este jueves, el funcionario estatal destacó que el Instituto Tecnológico de San Andrés debe 40 millones de pesos.

“De los adeudos, ahorita tenemos un adeudo del Poder Judicial, nos debe 43 millones por recargos en cuotas y aportaciones, el Tecnológico de San Andrés nos debe 40 millones de pesos, estamos en pláticas con ellos, estamos en pláticas con el Secretario de Finanzas para buscar alternativas de solución a los adeudos, vamos caminando bien”, aseguró.

Hernández Lara recordó que se tiene con algunos municipios convenios de retención de la deuda, mientras con 19 se presentaron demandas y la idea es trabajar con ellos.

“Estamos viendo alternativas para poder ir saldando, ahorita tenemos 19 municipios con demanda, con deuda la idea es trabajar con ellos y que no tengan ninguna afectación en las arcas. Nosotros hicimos un convenio de adeudo por 870 millones de pesos, se recuperaron 850 y nos deben alrededor de 20 millones de pesos”.

De los municipios que todavía no generan un acuerdo de pago se encuentran Acultzingo con 7 millones de pesos, Huayacocotla más de 7 mdp, Soledad de Doblado adeuda 5 millones de pesos, entre otros.

REVISTA DE SUPERVIVENCIA

En otro orden de ideas, el director del IPE rechazó que la obligatoriedad de la constancia de situación fiscal para los pensionados y jubilados no ha impactado en la realización de la llamada revista de supervivencia, toda vez que se trata de un requisito que se tienen que cumplir, pues el Instituto debe hacer los timbrados.

Recordó que el proceso de revista concluye el próximo 3 de octubre y se tienen un avance del 60 por ciento de cumplimiento de la nómina total de pensionados que es de 37 mil pensionados, de los cuales 24 mil han cumplido.

“Faltan alrededor de 13 mil personas para que pasen la revista”, finalizó.