Anuncian vuelo directo del Bajío a Vancouver

abril 23, 2026

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció que, a partir del 3 de octubre del presente año, iniciará el vuelo directo de la región del Bajío mexicano a Vancouver, Canadá, a través de Flair Airlines. “Sigamos fortaleciendo la conectividad de Guanajuato”, apuntó.

Canadá es uno de los mercados internacionales más importantes para Guanajuato y es el segundo país que más viaja a México, con más de 2.8 millones de visitantes al año. Para Guanajuato, el mercado canadiense registra más de 108 mil visitantes al año, con una derrama económica superior a 260 millones de pesos.

“Esta nueva conexión representa una gran oportunidad para que más visitantes internacionales conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, vivan experiencias auténticas y además conozcan nuestra maravillosa identidad”, apuntó.

Por su parte, María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo de Guanajuato, expuso que la apertura de este nuevo vuelo es resultado del trabajo coordinado del Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo e Identidad, con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y la aerolínea Flair Airlines.

“Esta nueva ruta representa una oportunidad estratégica para fortalecer nuestro segundo mercado internacional y seguir posicionando a Guanajuato en el mundo”, afirmó.

En tanto, Len Corrado, CEO de Flair Airlines, mencionó que dar la bienvenida al Aeropuerto Internacional de Guanajuato a su red marca la primera conexión directa entre la región del Bajío y Canadá. “Estamos facilitando que más personas descubran esta región vibrante, con viajes confiables, sencillos y asequibles”, expresó.

El nuevo servicio contará con tarifas accesibles y vuelos semanales, ampliando la red internacional de la aerolínea y fortaleciendo la conectividad de una de las regiones más dinámicas de México. Los boletos para esta nueva ruta a Vancouver están disponibles a partir del miércoles 22 de abril.

De esta forma, el Aeropuerto Internacional del Bajío continúa consolidándose como un punto estratégico para la conectividad aérea del país, con más de 3.3 millones de pasajeros anuales y rutas nacionales e internacionales que fortalecen el turismo y los negocios.

Paola Olivo Moreno, directora del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, manifestó que “estamos seguros de que esta nueva conexión será un éxito y contribuirá tanto al turismo como a los viajes de negocios. Damos una cordial bienvenida a Flair Airlines y reiteramos a los visitantes de Vancouver que estamos listos para recibirlos con la calidad y calidez”.