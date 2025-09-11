Invitan a marcha en contra de la pirotecnia este sábado 13 de septiembre

septiembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Animalistas invitaron a la ciudadanía a sumarse este sábado a una marcha para hacer conciencia sobre las afectaciones que provocan en los animales y personas autistas el uso de la pirotecnia.

Esta movilización tiene la finalidad de remarcar la prohibición de la pirotecnia durante las celebraciones por el Día de la Independencia.

“Queremos hacerles una invitación a que nos acompañen este sábado 13 a la marcha pacífica que vamos a realizar a favor de los animalistas y las personas con autismo. Se sabe que los animalitos son muy sensibles a esta clase de pirotecnia entonces no es bueno ocuparlo, ya está prohibido entonces les hacemos la invitación a que respeten el reglamento, a que respeten a las autoridades y a que nos acompañen a la marcha”, dijo Rosario Garduza del refugio canino Patitas Suaves Xalapa, en compañía de Jennifer Bustamante del Colectivo de Búsqueda de Animales Desparecidos.

Agregaron que está contemplado en Protección Civil la aplicación de multas por el uso de la pirotécnica, misma que pueden ser mínimo de 2 mil pesos.

Apuntaron que si bien muchas familias viven del negocio de los fuegos artificiales, pueden buscar otras alternativas que no representen un riesgo.

La marcha será este sábado 13 de septiembre a las 16:00 horas saliendo del Teatro del Estado hacia plaza Lerdo para lo que piden no llevar mascotas.