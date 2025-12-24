Reconoce PC que persiste el uso de pirotecnia en Xalapa pese a prohibición

diciembre 24, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

A pesar de la prohibición municipal y los operativos de vigilancia, el uso de pirotecnia en Xalapa no ha podido erradicarse, reconoció el director de Protección Civil, Enrique Fonseca Martínez.

El funcionario explicó que se emitieron avisos a agentes y subagentes municipales, así como a comisariados ejidales, para reforzar la restricción.

“A nivel municipal está prohibido el uso de pirotecnia; ya hicimos un aviso a los agentes y subagentes municipales”, señaló, al precisar que estas acciones se realizan en coordinación con Seguridad Ciudadana.

No obstante, admitió que la práctica continúa durante las festividades, por lo que se implementan operativos especiales para reducir riesgos.

“Cuando se da esto hacemos operativos especiales para ver de qué forma se pueda atenuar esta situación”, indicó.

Fonseca Martínez subrayó que el uso de explosivos es una costumbre arraigada, por lo que hizo un llamado a extremar precauciones, principalmente con menores de edad.

“Si lo van a hacer, la recomendación sobre todo a los padres de familia es que estén muy pendientes de sus hijos, no los dejen solos porque ahí se vienen los accidentes”, advirtió.

Recordó que la regulación de la pirotecnia corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional a nivel federal, instancia encargada de emitir la normativa y realizar operativos en la materia.