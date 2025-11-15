“La gente ya no se va con la finta”, reitera Sheinbaum

noviembre 15, 2025

Carlos Guzmán | Enviado, Campeche.- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este viernes desde Campeche donde presentó el plan de desarrollo del mismo nombre, que su gobierno no caerá en confrontaciones políticas frente a los llamados de la oposición para movilizarse el próximo 15 de noviembre. “La gente ya no se va con la finta”, afirmó al ser cuestionada sobre la marcha convocada en redes sociales bajo la etiqueta #15N.

Sheinbaum señaló que los promotores de la movilización buscan generar un clima de división, pero aseguró que su administración mantiene una ruta clara basada en la unidad nacional. “No nos van a dividir”, subrayó durante un encuentro con medios, insistiendo en que la ciudadanía es capaz de distinguir entre propuestas reales y campañas de desinformación.

La mandataria destacó que, pese a la polarización en redes sociales, la mayoría de la población está enfocada en los avances y proyectos en curso. Afirmó que su gobierno seguirá trabajando “sin distraerse por estrategias políticas” que, dijo, buscan frenar el proyecto de transformación.

Sobre la organización de la marcha, Sheinbaum indicó que la oposición tiene derecho a manifestarse, pero advirtió que “no puede construirse un proyecto alternativo solo desde la confrontación”. Enfatizó que la prioridad del Ejecutivo es mantener la estabilidad y el diálogo con todos los sectores.

La presidenta también señaló que las convocatorias digitales suelen amplificarse mediante campañas coordinadas, pero aseguró que “la realidad del país no se define por tendencias” en plataformas. Añadió que el gobierno respeta las expresiones ciudadanas siempre que se desarrollen de manera pacífica.

Durante su mensaje, Sheinbaum hizo un llamado a evitar discursos que incentiven el odio o la desinformación. “La democracia se fortalece con respeto, no con ataques”, afirmó, al reiterar que su administración continuará apostando por la comunicación directa con la población.

La mandataria reconoció que existen diferencias legítimas entre los actores políticos, pero sostuvo que su gobierno seguirá apostando por la unidad nacional como eje de su agenda. “Nuestro trabajo está en las calles, en los programas y en las obras que benefician a las y los mexicanos”, puntualizó.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que no responderá a provocaciones y que el país requiere “más puentes y menos confrontación”. Sobre la marcha del 15N, insistió en que la ciudadanía sabrá evaluar por sí misma las motivaciones detrás de cada convocatoria. “La gente ya no se va con la finta”, concluyó.