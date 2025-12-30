Decomisan pirotecnia en principales ciudades de Veracruz

diciembre 30, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Durante este mes, las autoridades han realizado el decomiso de pirotecnia para garantizar la integridad de las personas y sobre todo un saldo blanco en el estado de Veracruz, durante los festejos de Año Nuevo.

En los operativos participan la Secretaría de Protección Civil (PC) y fuerzas de seguridad para el decomiso de los explosivos en los principales focos comerciales de la entidad.

De acuerdo con cifras oficiales de las direcciones de Comercio y Protección Civil, durante el mes de diciembre de 2025 se ha mantenido una vigilancia estricta que ha permitido retirar del mercado ilegal cerca de 60 kilogramos de artefactos explosivos solo en la zona de mercados del puerto de Veracruz.

Esta cifra es ligeramente superior a los 50 kilogramos reportados en el mismo periodo de 2024, lo que refleja una persistencia en la venta clandestina pese a las restricciones legales.

La Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, ha sido enfática en el llamado a la ciudadanía para evitar accidentes.

“La pirotecnia no es un juego; el 80% de los accidentes por quemaduras en estas fechas afectan a menores de edad».

El Operativo «Guadalupe-Reyes 2025» cuenta con el despliegue de más de mil 300 efectivos que realizan recorridos preventivos no solo para decomisar mercancía peligrosa, sino para supervisar las condiciones de seguridad en desfiles y eventos masivos de fin de año.

Las autoridades municipales recordaron que la comercialización de estos productos está restringida y las sanciones pueden escalar a niveles penales.

Por ello, exhortaron a la población a utilizar las líneas de emergencia 911 para denunciar puntos de venta ilegal y evitar así tragedias que empañen los festejos familiares.