¿Sabías que la quema de pirotecnia puede costarte más que solo un mal rato?

diciembre 24, 2025

Celebrar la Navidad y el Año Nuevo es sinónimo de unión y alegría, pero también es el momento del año donde nuestra salud ambiental se pone a prueba. El Gobierno de la Ciudad de México (GOBCDMX) y la Sedema invitan a las familias de la Zona Metropolitana a vivir unas fiestas diferentes, dejando de lado los fuegos artificiales. Esta iniciativa busca frenar el deterioro de la calidad del aire y, sobre todo, cuidar de quienes más queremos: nuestros niños, abuelos y esos seres leales que son nuestros animales de compañía.

El impacto de la contaminación en la salud de los más vulnerables

Los datos históricos son contundentes y nos invitan a la reflexión profunda sobre nuestros hábitos festivos. Cada 25 de diciembre y 1 de enero, el aire que respiramos alcanza niveles extremadamente altos de partículas finas debido a las detonaciones masivas. Aunque los festejos comienzan con las campanadas de medianoche, el peligro invisible llega más tarde, pues las concentraciones de contaminantes alcanzan sus picos más críticos entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada.

Este fenómeno no es solo una estadística, es un riesgo real para los sectores que requieren mayor protección. Las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias sufren las consecuencias directas de estas emisiones. Al evitar la quema de pirotecnia y el uso de chimeneas o fogatas, estamos regalando bienestar y aire limpio a quienes tienen un sistema inmunológico más frágil en medio de la temporada invernal.

Pequeñas acciones ciudadanas que transforman el aire que todos respiramos

Lograr un cambio positivo en nuestro entorno es posible si adoptamos medidas sencillas pero poderosas durante las celebraciones. Además de evitar los cuetes, es fundamental disminuir el uso de carbón o leña en nuestras cenas y, bajo ninguna circunstancia, quemar llantas o basura. Si decides colaborar con la limpieza de tu calle después de los festejos, recuerda humedecer un poco el suelo antes de barrer; este pequeño truco evita que el polvo y las cenizas se dispersen en el aire que tú y tus vecinos respiran.

La responsabilidad también llega a nuestro garaje y a la vigilancia del entorno natural. Mantener los vehículos en óptimas condiciones y cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio asegura que nuestras unidades no contribuyan al problema ambiental. Asimismo, la participación activa es clave: si detectas un incendio, dar aviso inmediato a las autoridades permite un control adecuado, evitando que el humo empañe la celebración de la comunidad y protegiendo nuestras zonas forestales.

Conoce las multas y sanciones legales por encender pirotecnia sin permiso

Es fundamental recordar que la convivencia sana también está respaldada por el marco legal de nuestra ciudad. La Ley Ambiental de la CDMX prohíbe tajantemente la quema de cualquier material a cielo abierto en su artículo 213. Por su parte, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México es muy clara al señalar en su artículo 28 fracción VII, que “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente” representa una infracción directa contra la seguridad de la ciudadanía.

Ignorar estas disposiciones conlleva consecuencias legales que pueden afectar tu economía y tu libertad personal. Según los artículos 31 y 32 de la mencionada ley, realizar estas actividades sin autorización te hace acreedor a multas que oscilan entre las 21 y 30 Unidades de Medida. Además, las autoridades pueden imponer sanciones de arresto que van de las 25 a las 36 horas, o bien, la obligación de realizar trabajo comunitario durante un periodo de 12 a 18 horas.

Recomendaciones para cuidar el bienestar emocional de tus perros y gatos

Nuestros animales de compañía experimentan estas fechas con una sensibilidad muy distinta a la nuestra. Para ellos, el ruido y las explosiones de los fuegos artificiales no son sinónimo de fiesta, sino de una amenaza que les genera miedo, ansiedad y un estrés profundo. La Agencia de Atención Animal (AGATAN) nos recuerda que somos el refugio seguro de nuestras mascotas y que nuestro comportamiento influye directamente en su estado de ánimo durante las detonaciones.

Para ayudarles a sobrellevar el estruendo, es recomendable crear un ambiente protegido dentro de casa donde se sientan resguardados. Puedes utilizar estímulos positivos, como juegos o sus premios favoritos, para distraer su atención y reducir sus niveles de angustia. Lo más importante es mantener la calma y no transmitirles desesperación; un dueño tranquilo es la mejor medicina para un animal que se siente vulnerable ante el ruido excesivo de la pirotecnia.