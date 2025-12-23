Son de otros estados los que llegan a vender pirotecnia en Xalapa, señala alcalde

diciembre 23, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Según el alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, en la ciudad se sigue vendiendo y almacenando pirotecnia, pero por parte de personas que llegan de otros estados y traen «intranquilidad» a la ciudadanía.

Explicó que, aunque su uso está prohibido, no se han aplicado sanciones porque cuando a quien se sorprende comercializándola se les pide retirarse, cumplen con ello.

«Está previsto en la norma que no debe de consumirse, almacenarse, venderse, pero la verdad es que nos llegan muchos visitantes de estados circunvecinos y son los que vienen a generar un poco de intranquilidad a la ciudadanía».

Señaló que además, es preocupante que en ocasiones traen a menores de edad, por lo que se tiene una vigilancia especial para no ponerlos en riesgo.

«Yo le he pedido a Sipinna que se acerque a los familiares y que procure invitarlos a que los niños no sean materia de manejo por parte de papás que no son muy responsables en el tema y que además los exponen en la vía pública».

En ese sentido, expuso que la Secretaría de Protección Civil lo mismo que la dirección de Xalapa realizará los operativos para hacer los decomisos correspondientes.