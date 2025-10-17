“¡No fue la lluvia, fue negligencia!”: marchan estudiantes UV en Xalapa

octubre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Cientos de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) inundaron las calles de la ciudad de Xalapa durante su “megamarcha” en solidaridad con sus compañeros del campus Poza Rica que resultaron afectados por el desbordamiento del río Cazones.

Los jóvenes, de distintas facultades, como Derecho, Medicina, Arquitectura, Psicología y Economía, se concentraron afuera del Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave”. Después caminaron sobre la avenida Manuel Ávila Camacho hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde bloquearon varios minutos la calle Juan de la Luz Enríquez.

Los quejosos lanzaron varias consignas, como: “¡no fue la naturaleza, fue negligencia!”, “fuera Martín” y “no fue la lluvia, fue negligencia”, mientras recorrían las calles del centro histórico de la capital veracruzana. De manera simultánea, los universitarios se manifestaron en el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba y en otros campus de la máxima casa de estudios del estado.

La protesta fue para exigir transparencia y datos reales de estudiantes fallecidos y desaparecidos por las inundación que dejó el desbordamiento del río Cazones, en la ciudad de Poza Rica, la madrugada del viernes 10 de octubre.

Indicaron que a pesar de que las tormentas se registrababan desde el lunes 6 de octubre, no hubo suspensión de clases y por ello varios de los estudiantes que viven en la colonia del desastre, se hubieran ido a sus lugares de origen.

Acusaron al rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez de haber sido m negligente al no aplicar protocolos de seguridad y los estudiantes continuaron con las clases en esa semana.

Los manifestantes, en su mayoría vestidos de color negro y algunos semicubiertos del rostro con pancartas y mantas en las que se leían distintas consignas contra las autoridades universitarias y Estatal, caminaron también hacia la Rectoría.

La inundación en la ciudad de Poza Rica afectó a diversas colonias como Morelos, Lázaro Cárdenas, Ignacio de la Llave, La Quebradora, Independencia, Las Granjas, Las Granjas parte Alta, Floresta, La Florida, Gaviotas, Tajín, 27 de septiembre, Benito Juárez, México, Magisterio, Laureles, por mencionar algunas.

“No nos van a callar. Hay más de 1 estudiante fallecido», «Artes no olvida», «UV calla, pero los halcones gritan» y «UV, doliente por ser tan negligente», se leía en sus cartulinas y pancartas.

En la colonia Morelos de Poza Rica, una de las más afectadas por las inundaciones, se encuentra la Faculta de Medicina y es un sector donde rentan estudiantes tanto de la Universidad Veracruzana como de otras instituciones educativas.