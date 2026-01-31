Ciudadanos en Xalapa protestan contra el incremento a la tarifa del transporte

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ciudadanos xalapeños se manifestaron y marcharon este sábado desde el Teatro del Estado para exigir que se revierta el incremento a la tarifa del transporte público en la ciudad.

Consideraron que el ajuste impacta de forma directa en la economía de la población usuaria.

Dijeron que el alza de tres pesos por viaje representa un gasto acumulado considerable para quienes utilizan dos o más camiones al día, principalmente estudiantes y personas que trabajan.

Uno de los manifestantes dijo que aunque el transporte está concesionado por su naturaleza debería ser accesible para toda la población.

“El transporte es público y desde su propio nombre debería ser accesible para todos. Subir tres pesos puede parecer poco, pero si lo llevas a un mes o a un año es un golpe fuerte para quienes toman dos o tres camiones diarios”, dijo uno de los quejosos.