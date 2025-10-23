Intensa movilización policiaca por fallecimiento de un hombre en Xalapa

octubre 23, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este jueves en la colonia El Olmo de la ciudad de Xalapa, tras el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 66 años de edad, quien presuntamente sufrió un infarto fulminante mientras transitaba por la vía pública.

El suceso tuvo lugar cerca de las 07:50 horas sobre la avenida El Olmo, en el tramo comprendido entre las calles Encino y 16 de Septiembre, a pocos metros de la iglesia «San Isidro Labrador».

Según los primeros reportes, la víctima comenzó a experimentar fuertes malestares mientras caminaba, lo que alertó a los vecinos de la zona.

Fueron los propios residentes quienes, de manera inmediata, realizaron el llamado a los servicios de emergencia para solicitar la asistencia de una ambulancia. Sin embargo, a pesar de la pronta respuesta, el deceso se confirmó minutos más tarde.

Al arribo de los paramédicos, cerca de las 08:20 horas, solo pudieron certificar que el hombre ya no presentaba signos vitales. Se presume que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio.

Tras la confirmación del deceso, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para resguardar la escena.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y agentes ministeriales se trasladaron al sitio para llevar a cabo las diligencias de ley y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades mantienen las indagaciones protocolarias sobre el caso. El tráfico vehicular y peatonal en el área acordonada se vio afectado momentáneamente mientras se realizaban las labores de peritaje correspondientes. Se espera que, una vez identificado oficialmente, el cuerpo sea entregado a sus familiares.