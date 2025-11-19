Instalan sistemas de captación de agua de lluvia en 50 colonias de Xalapa

noviembre 19, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En diversas colonias de la ciudad se logró la instalación de más de 50 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL).

Esto por parte del Ayuntamiento de Xalapa en coordinación con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), con apoyo de la Universidad Veracruzana (UV), el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), Guardianes del Agua, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y ciudadanía en general.

Esta acción, dijeron, forma parte de un proyecto piloto que busca fortalecer la resiliencia hídrica de la ciudad ante los efectos del cambio climático y la escasez de agua.

¿Qué son los SCALL?

Se trata de sistemas diseñados para recolectar, filtrar y almacenar el agua de lluvia, permitiendo su uso doméstico en actividades como limpieza, riego y, con tratamiento adecuado, consumo humano.

Cada instalación incluye canaletas, filtros y tanques de almacenamiento.

Entre losbeneficios para la comunidad está la reducción en el gasto familiar por consumo de agua, mayor autonomía hídrica en temporada de estiaje y fomento de prácticas sustentables en el hogar.

¿Dónde puedo recibir asesoría?

Si estás interesado en conocer el funcionamiento y procedimientos para la instalación de un SCALL, puedes solicitar asesoría en la Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos.

Teléfono: 2282370300 ext. 128

Correo: coordinacionderecursoshidricos @cmasxalapa.gob.mx

CMAS Xalapa dijo, reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, apostando por soluciones innovadoras que beneficien directamente a las familias xalapeñas.

Este proyecto piloto fue parte de una estrategia de concientización en la población para enfrentar los retos hídricos de nuestra ciudad.