Hay cámaras escondidas y un dron grabando también: vecinos hartos de la delincuencia

Hay cámaras escondidas y un dron grabando también: vecinos hartos de la delincuencia

marzo 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos de la calle Betancourt, en la zona centro de Xalapa, colgaron lonas para alertar a los ladrones que están hartos de la inseguridad y dispuestos a hacer justicia por su propia mano.

“Hay cámaras escondidas y un dron grabando también”, es parte de la advertencia que se lee sobre dicha arteria vehicular, entre la calle Benito Juárez y la avenida Manuel Ávila Camacho.

Los residentes externaron su hartazgo ante los asaltos y robos a casa habitación que han ocurrido en su calle y zonas aledañas del centro histórico de la capital veracruzana.

Mencionaron que también han ocurrido con frecuencia robos a negocios en el sitio. Esto sucede a solo dos cuadras de Palacio Municipal y de Palacio de Gobierno, donde hay vigilancia constante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Vecinos vigilantes, si te encontramos robando o saqueando casas o negocios atente a las consecuencias, ¡ya estamos hartos”, se lee en otra de las lonas.

Las personas piden mayor vigilancia por parte de elementos de la Policía Municipal y Estatal para evitar que ellas mismas capturen a los delincuentes y apliquen la justicia por su propia mano.

En diversas zonas de la ciudad de Xalapa ha crecido el número de grupos delincuentes vecinos vigilantes que se coordinan con la policía para hacer frente a la delincuencia en la capital del estado.