Roban llantas a comensal en estacionamiento de restaurante en Xalapa; refuerzan vigilancia

marzo 31, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un cliente del restaurante Picrecha fue víctima del robo de los neumáticos de su vehículo la noche del lunes, mientras se encontraba consumiendo al interior del establecimiento.

De acuerdo con los reportes iniciales, el afectado descubrió el hurto al intentar retirarse del lugar, momento en el que solicitó el apoyo de la administración del local; sin embargo, en una primera instancia, la propietaria indicó que el negocio no asumía responsabilidad por los daños o robos ocurridos en el área de aparcado.

La situación generó una ola de inquietud y críticas entre la comunidad de comensales, especialmente al confirmarse que el sitio carecía de cámaras de videovigilancia que permitieran identificar a los responsables o el modus operandi del crimen.

Ante la presión social y la difusión del caso en redes sociales, la gerencia del restaurante emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el incidente y reconociendo que la seguridad de sus clientes es una prioridad para la convivencia familiar.

La empresa informó que ha buscado establecer contacto directo con el afectado para brindarle acompañamiento y dar seguimiento legal a su caso ante las autoridades correspondientes.

Como respuesta inmediata a la vulnerabilidad detectada en sus instalaciones, el establecimiento anunció el reforzamiento de sus medidas de vigilancia y supervisión en la zona del estacionamiento, buscando garantizar la tranquilidad de quienes visitan este espacio tradicional de la capital veracruzana.

El robo de autopartes en estacionamientos de comercios abiertos al público es una problemática que ha ido al alza en diversos sectores de Xalapa, poniendo a prueba los protocolos de prevención de las cámaras empresariales.

El caso de Picrecha resalta la importancia de que los negocios cuenten con infraestructura tecnológica de monitoreo, como circuitos cerrados de televisión (CCTV), no solo para disuadir a la delincuencia, sino para ofrecer certeza jurídica a sus usuarios.

Representantes del sector servicios han señalado que, aunque legalmente existen avisos de deslinde de responsabilidad, el compromiso ético con la fidelidad del cliente obliga a los empresarios a invertir en entornos blindados contra el robo común.

El restaurante reiteró su compromiso de seguir siendo un punto de encuentro seguro para las familias xalapeñas, asegurando que los comentarios y quejas de la ciudadanía están siendo tomados con total seriedad para mejorar sus estándares de operación.

Con la implementación de nuevas rondas de vigilancia y la posible instalación de sistemas de grabación, se busca evitar que hechos similares vuelvan a empañar la experiencia de los visitantes.

Por su parte, se espera que el afectado formalice su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se inicien las investigaciones pertinentes sobre esta banda dedicada al robo de neumáticos que opera en las zonas comerciales de la ciudad.