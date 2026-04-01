Procesan a adolescente por feminicidio de dos maestras en Michoacán

marzo 31, 2026

Un juez del Poder Judicial de Michoacán vinculó a proceso Osmar “N”, menor de edad señalado por su presunta responsabilidad en el ataque contra dos maestras de preparatoria, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con información oficial, en la audiencia inicial se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, la cual cumple desde el pasado 22 de marzo, mientras continúan las indagatorias.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual se integrarán elementos para el avance del proceso penal en contra del adolescente.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el menor de edad llegó al plantel educativo con una funda de guitarra, de la cual extrajo un arma larga que accionó en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió después de las 08:00 horas, momento en que autoridades acudieron al lugar, donde detuvieron al menor y localizaron los cuerpos, además de 14 casquillos percutidos y 64 cartuchos útiles.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el adolescente señaló que sustrajo el arma de su domicilio, mientras que las investigaciones indican que no pertenece a ninguna corporación de seguridad.

Las autoridades indagan una posible relación con comunidades ‘incel’ que promueven el odio hacia las mujeres; el teléfono del menor no ha sido localizado y podría contener información sobre sus motivaciones.

Por su parte, los familiares de las víctimas exigieron justicia y solicitaron que el adolescente sea juzgado como adulto, ante la gravedad de la falta que cometió, y que generó conmoción a nivel estatal y nacional.