Joven pierde la vida tras derrapar en motocicleta en Circuito Presidentes

marzo 28, 2026

Redacción/Xalapa. Un joven de 19 años perdió la vida este sábado tras sufrir un accidente en motocicleta sobre la avenida Circuito Presidentes, a la altura de la escuela “Antonio María de Rivera”.

De acuerdo con reportes preliminares, el conductor circulaba acompañado de una mujer cuando, al tomar una curva, perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón central.

Tras el golpe, ambos ocupantes salieron proyectados hacia la zona de la jardinera. El joven sufrió un traumatismo severo que le provocó la muerte en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionada, sin que sus heridas pongan en riesgo su vida.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los cuerpos de emergencia; sin embargo, paramédicos que acudieron al sitio solo pudieron confirmar el fallecimiento del motociclista.

Elementos de seguridad acordonaron el área, en tanto personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe señalar que la avenida Circuito Presidentes es considerada una vialidad de riesgo, donde en reiteradas ocasiones se han registrado accidentes, principalmente de motociclistas, debido a curvas pronunciadas y exceso de velocidad.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de tragedias.