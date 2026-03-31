“Huellas visibles… Voces silenciadas” reúne 98 piezas sobre luchas históricas de mujeres

marzo 31, 2026

El Museo de la Ciudad de México se ha convertido en el epicentro de una conversación estética y social necesaria con la apertura de “Huellas visibles… Voces silenciadas”. Inaugurada el pasado 28 de marzo por la Secretaría de Cultura capitalina, esta exhibición reúne el talento de creadoras nacionales e internacionales para explorar, a través del arte, las resistencias y luchas históricas de las mujeres. La muestra no solo destaca por su calidad técnica, sino por su capacidad de entrelazar diversas narrativas que buscan romper el silencio impuesto por la opresión, consolidando un espacio de reflexión profunda en el corazón del Centro Histórico.

Instituciones capitalinas abren espacios para visibilizar el talento de las mujeres

La exposición es impulsada por el Colectivo Mujeres en la Música A. C. y su filial ComuArte, organizaciones con más de tres décadas dedicadas a la difusión del quehacer artístico femenino. Mariana Gómez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, resaltó la urgencia de estas iniciativas para confrontar los desafíos históricos de género. Al respecto, la funcionaria señaló: “Cuando generamos estos espacios, descubrimos la gran cantidad de creadoras que existen y la fuerza de la colectividad. Este tipo de iniciativas nos permite construir nuevas narrativas y visibilizar el trabajo de mujeres artistas con una calidad extraordinaria”.

Este esfuerzo institucional busca que el recinto museístico evolucione y se adapte a las demandas de justicia social actuales. Según Gómez Godoy, el museo busca cimentar su propia identidad dando voz a quienes han sido excluidas de los circuitos tradicionales: “Este museo también busca construir su propia narrativa, y esta exposición forma parte de ese esfuerzo por dar lugar a miradas que históricamente no han tenido los espacios suficientes”. La colaboración con colectivos consolidados permite que la oferta cultural de la Ciudad de México sea más incluyente y representativa de la diversidad creativa contemporánea.

El arte se consolida como herramienta de justicia y memoria histórica

Irma Velarde, directora de Artes Visuales del colectivo, explicó que la muestra es una invitación directa a cuestionar la realidad a través de la resiliencia. La curaduría pone especial énfasis en las historias de superación frente a la violencia, convirtiendo cada pieza en un testimonio de vida. Velarde subrayó el propósito de la exhibición: “En este espacio, las artistas nos invitan a reflexionar sobre la memoria, la educación y la justicia. A través de sus obras, se hacen visibles las huellas de la lucha y la resiliencia, así como las voces que han sido silenciadas por la violencia y la opresión”.

La carga emotiva de la inauguración incluyó un homenaje póstumo a la artista Marta Ortiz, cuyo legado permanece vivo entre las obras expuestas. La intención es que el espectador no sea un agente pasivo, sino que se involucre en la búsqueda de la verdad. Como bien puntualizó Velarde: “Deseamos que esta exposición sea un llamado a la conciencia y un homenaje a todas las mujeres que han sido silenciadas, que su arte nos inspire a seguir adelante, a buscar la verdad y a luchar por la justicia”. La solidaridad femenina se manifiesta aquí como un motor de cambio social innegable.

Diversidad de técnicas y miradas internacionales convergen en el museo capitalino

Con un total de 98 piezas, la exhibición presume una riqueza técnica impresionante que abarca desde la pintura al óleo y la escultura hasta la fotografía, el arte objeto y las instalaciones textiles. José Manuel Rodríguez Ramírez, director de la Red de Museos, celebró esta pluralidad: “Este museo se honra en presentar esta exposición, donde el colectivo de mujeres artistas muestra su diversidad creativa, talento y visión única. Destaca la unión, la solidaridad y el poder del arte para transformar la sociedad y visibilizar sus historias y perspectivas”. El funcionario añadió que trabajar desde la Secretaría de Cultura es fundamental para construir una sociedad más equitativa.

La muestra trasciende las fronteras mexicanas al integrar visiones de artistas de Brasil, Cuba, Chile, España y Polonia, creando un diálogo transcultural sobre la condición femenina. Nombres como Blanca Charolet, Rosario Guillermo y Margarita Chacón se unen a voces internacionales para conformar este panorama artístico global. “Huellas visibles… Voces silenciadas” estará disponible hasta el 14 de junio de 2026 en Pino Suárez 30. El público podrá visitarla de martes a domingo con una entrada general de $44, permitiendo que el arte siga siendo el puente hacia una memoria histórica compartida y fortalecida.