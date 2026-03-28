Xalapa apuesta por espacios públicos: proyectan parque lineal en avenida Xalapa

marzo 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa aprobó un paquete de inversión en obra pública superior a los 470 millones de pesos, destinado a más de 100 acciones en distintos puntos de la ciudad, informó la presidenta municipal Daniela Griego Ceballos.

La edil detalló que los recursos provienen principalmente de fondos federales como el FAISMUN y el Fortamun, así como de ingresos propios, lo que permitirá fortalecer infraestructura básica y recuperar espacios públicos.

Entre los proyectos más relevantes destaca la creación de un parque lineal sobre la avenida Xalapa, una zona ampliamente utilizada por ciudadanos para actividades recreativas como caminar, correr y pasear mascotas, pero que actualmente presenta deficiencias en iluminación y adecuaciones urbanas.

Griego Ceballos señaló que este espacio será intervenido para mejorar sus condiciones y brindar mayor seguridad a quienes lo utilizan diariamente.

Además, el programa contempla obras en sitios emblemáticos como Los Lagos, el parque Juárez y Los Berros, así como posibles intervenciones en el parque y estadio Colón.

También se incluyen acciones en rubros prioritarios como drenaje, agua potable, pavimentación, muros de contención, escuelas y canchas deportivas.

La alcaldesa indicó que el plan de obra ya fue aprobado por el Cabildo y que algunas acciones se encuentran en marcha, con calles en proceso en la colonia Indeco Ánimas, donde una de ellas está próxima a inaugurarse.