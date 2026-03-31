Presentan el Festival Cauz, un espacio para fortalecer la escena musical independiente en Xalapa

Presentan el Festival Cauz, un espacio para fortalecer la escena musical independiente en Xalapa

marzo 31, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Del 27 de abril al 2 de mayo se realizará CAUZ Festival UNO Archipiélago Sonoro en la Niebla Tropical.

En conferencia conjunta el director general del festival Jair Kai, Raymundo Pavón, coordinador del Foro Cauz y Monserrat Sánchez de Comunicación, señalaron que el objetivo de fortalecer la escena musical independiente y generar espacios de encuentro.

Durante la presentación, organizadores destacaron que este proyecto surge como una evolución natural del trabajo realizado durante varios años en el foro.

“Cauz lleva ya más de siete año, han sido años de mucha música, de muchos proyectos y este festival es un paso natural para concentrar ese trabajo en una semana de fiesta, de reflexión y de diálogo”, dijo Jair Kai.

Explicaron que, más allá de la música, el festival busca consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad artística y el público.

“No solo es la música por sí misma, sino que Cauz es un lugar de encuentro, un espacio de reflexión, de escucha y donde han salido alianzas maravillosas con artistas y con la comunidad xalapeña”, expresaron.

Asimismo, resaltaron la riqueza cultural de Xalapa y su importancia en el desarrollo artístico.

“Lo que sucede en Xalapa realmente es algo que pasa en muy pocos lugares del mundo, es una concentración con características muy especiales”, afirmaron.

Monserrat Sánchez explicó que el festival responde a la necesidad de fortalecer los vínculos dentro de la escena musical independiente.

“No basta con que haya proyectos musicales valiosos, es necesario que existan espacios de encuentro, de diálogo y de colaboración entre quienes la hacen posible”, indicó.

Añadió que uno de los principales retos es la falta de articulación entre los distintos actores culturales.

“Generalmente estos esfuerzos suelen operar de manera fragmentada, lo cual limita la posibilidad de construir procesos colectivos más sólidos”, dijo.

En ese sentido, destacó que el Festival Cauz no se limita a conciertos, sino que integra diversas actividades formativas.

“El festival incorpora mesas de diálogo, conferencias, presentación de libro y una clase maestra, son una parte central de esta propuesta”, explicó.

El festival se desarrollará durante seis días e incluirá una programación diversa que abarca géneros como son jarocho, son huasteco, bolero, jazz y música clásica.