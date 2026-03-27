En Xalapa, es alta la demanda de CURP Biométrica

En Xalapa, es alta la demanda de CURP Biométrica

marzo 27, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La oficial del Registro Civil de Xalapa, Adriana Aranda Caballero, dio a conocer que ya no es necesario hacer filas para tramitar la CURP biométrica en la capital, ya que el proceso se realiza principalmente mediante un sistema de citas en línea.

Recordó que los niños desde los 3 años pueden también tramitar su CURP Biométrica, pero el requisito es que sus su papá o madre hayan hecho el trámite también.

“Nosotros no tenemos filas para atención de CURP biométrica. Lo hacemos, lo hemos estado haciendo a través de citas”, señaló.

Explicó que, a partir del 1 de abril, el Registro Nacional de Población incorpora a Veracruz a su plataforma digital para la programación de citas, lo que permitirá agilizar aún más el trámite.

“A partir del primero de abril el Registro Nacional de Población incorpora a Veracruz, al estado de Veracruz, para que la cita de CURP biométrica se haga a través de su plataforma”, indicó.

No obstante, aclaró que se brinda atención prioritaria sin cita a personas adultas mayores o con discapacidad que no cuentan con acceso o experiencia en herramientas digitales.

“Hay personas más grandes que no tienen esa experiencia, a esas personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad también se les atiende sin cita y se les da prioridad”, precisó.

La funcionaria destacó que, en lo que va del año, se han realizado alrededor de tres mil trámites de CURP biométrica en el municipio, lo que refleja una alta demanda.

“Tenemos aproximadamente CURP biométrica, hemos tomado alrededor de 3 mil. Sigue siendo amplia la demanda”, comentó.

Asimismo, aclaró que, hasta el momento, este documento no es obligatorio, aunque su solicitud ha incrementado por información difundida en distintos espacios.

“Hasta ese momento no se considera como un trámite obligatorio”, dijo.