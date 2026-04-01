Aprobó el Cabildo proyectos de rehabilitación del Paseo de Los Lagos y Xallitic

Aprobó el Cabildo proyectos de rehabilitación del Paseo de Los Lagos y Xallitic

marzo 31, 2026

Xalapa, Ver., 31 de marzo de 2026.- En Sesión Ordinaria de Cabildo encabezada por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, se aprobaron modificaciones presupuestales al Programa General de Inversión (PGI) de Obras y Acciones con Recursos Fiscales 2026, con el fin de iniciar los trabajos de rehabilitación en el Paseo de Los Lagos y en la zona del puente de Xallitic.

En presencia del Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, el Director de Obras Públicas, Arq. Manuel Almazán Caudillo, explicó que estas acciones se incorporan al PGI derivado de la reorientación de los recursos públicos y la generación de economías, con lo que además se responde a necesidades prioritarias de la población.

Los trabajos, agregó, tendrán un alto impacto social y se alinean con la política de la administración de generar bienestar y desarrollo social.

Estuvieron presentes la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González.

También, la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; la Regidora Octava, Lic. Clarissa Monserrat López Morales; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal; el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas; la Regidora Décima Segunda, Dra. Flor de María Mendoza Muñiz, y la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega.

Durante la Sesión, se autorizó gestionar ante el Organismo Estatal de Desarrollo Municipal y ante el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la incorporación del Ayuntamiento de Xalapa a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM).

A partir de esta herramienta metodológica se busca fortalecer el desarrollo de Xalapa y evaluar el desempeño del Gobierno Municipal a través de ocho rubros, 31 temas específicos y 115 indicadores.

También, se avaló la integración, para su posterior instalación y toma de protesta, del Consejo Municipal de Población y el Comité Municipal del Deporte (Comude).

Asimismo, se aprobó suscribir un Convenio con el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración administrativa para que la Secretaría ejerza funciones de administración en materia de recaudación del Impuesto Predial, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.