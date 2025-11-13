INE y RFE Veracruz cambiará de sede; tendrán un ahorro de más de 600 mil pesos anuales

noviembre 13, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— El Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz inició el proceso de mudanza a un nuevo edificio ubicado en la calle Nuevo León número 87, a pocas calles de su actual sede, informó Josué Cervantes Martínez, delegado del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tenemos todo el mes de noviembre para mudarnos; somos alrededor de 110 personas, más o menos, con equipo informático y mobiliario. Lo estamos haciendo de manera paulatina para no interrumpir las labores cotidianas. La mudanza debe quedar concretada, a más tardar, el 30 de noviembre”, explicó.

Guillén Lugo detalló que el cambio responde a la necesidad de contar con instalaciones más amplias y funcionales, ya que el edificio actual había quedado limitado ante el crecimiento de actividades y personal.

“El nuevo inmueble ofrece mayores espacios y nos permitirá conjuntar en un mismo lugar a toda la Junta Local, incluidas las cinco vocalías y el Registro Federal de Electores, que actualmente opera en un edificio distinto. Esto mejorará la coordinación interna y la atención al público”, señaló.

“Además, destacó que el traslado también generará un ahorro económico, aunque modesto, en el gasto por concepto de renta.

“Ciertamente hay un pequeño ahorro; vamos a pagar un poco menos en el nuevo espacio. De memoria, estimo que será de entre 50 y 60 mil pesos mensuales, aproximadamente. Sería cuestión de confirmarlo con precisión”, comentó.

El funcionario indicó que algunos trabajadores ya comenzaron a operar en las nuevas oficinas, mientras se afinan detalles técnicos como la instalación de red e Internet.

“A veces trabajamos un poco allá y un poco aquí, pero ya todo el personal está listo y dispuesto para mudarse”, afirmó.