INE dará seguimiento a los gastos de precampaña y campaña de la elección extraordinaria de Tamiahua

enero 19, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, informó que, para dar seguimiento a los gastos de precampaña y campaña de la elección municipal extraordinaria de Tamiahua, los partidos políticos deberán registrar a sus aspirantes en el sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

La semana pasada se aprobó el acuerdo mediante el cual se estableció que el tope de gastos de precampaña para esta elección es de 16 mil 787 pesos, mientras que el tope de gastos de campaña será de 84 mil 982 pesos, “que serán los montos máximos que podrán gastar las candidaturas”.

Explicó que, una vez que los partidos políticos o coaliciones registren formalmente sus candidaturas, se dará seguimiento puntual a los gastos de los aspirantes o abanderados.

La elección municipal de Tamiahua fue anulada debido a que la hoy diputada local Citlali Medellín Careaga rebasó los topes de gastos de precampaña en más de 100 mil pesos respecto al monto establecido por el OPLE.

“Tendrán ellos —los partidos— la oportunidad de coaligarse, en su caso, y postular una sola candidatura. Inicia el registro correspondiente y, una vez acreditados como candidatos, deberán registrarse también en el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas, porque esto se vincula directamente con el tema de fiscalización; recordarán que la fiscalización corre a cargo del Instituto Nacional Electoral.

“Tendrán que estar subiendo sus reportes y sus informes de gastos. También tendremos una etapa de precandidaturas; cada partido determinará si inicia o no un periodo de precampañas”, señaló.

Sobre la coordinación con el INE, explicó que se analiza un acuerdo para definir el apoyo de la autoridad electoral federal.

“Ustedes saben que hay actividades específicas, particularmente en el tema de capacitación a los integrantes de las mesas directivas de casilla y la instalación de las propias casillas, por lo que ya estamos trabajando en ello”, concluyó.